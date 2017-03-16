Кабмин одобрил важный законопроект по бесплатной медицине

16.03.2017 15:48

Законопроектом предлагается внедрить в Украине понятие государственного гарантированного пакета медуслуг, которые украинские граждане смогут получать бесплатно в медицинских учреждениях

Об этом сообщает правительственный портал, пишет Politeka.

Министерство здравоохранения, 16 марта, на заседании Кабинета министров презентовало законопроект «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств».

Согласно документу в Украине будет внедрено понятие государственного гарантированного пакета медуслуг.

Как рассказал замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк, в гарантированный пакет будет входить экстренная, первичная и паллиативная медицинская помощь.

«За услуги на вторичном и третичном уровне (при плановой диагностике и плановом лечении в больницах) украинцам придется доплачивать», — уточнил Ковтонюк.

Кроме того, этим законопроектом предлагается изменить принцип финансирования системы здравоохранения.

По словам замминистра, теперь медучреждения будут получать средства, исходя из количества оказанных услуг, а не количества коек в нем. Для этого медицинским учреждениям необходимо будет заключить договора с Национальной службой здоровья, которую в ближайшее время планируется создать.

«Средства будут идти там и туда, куда придет человек, где человек получает медицинские услуги», — констатировал Павел Ковтонюк.

В то же время, как уточнил замминистра ведомства, законопроектом предложено признать в Украине международные протоколы лечения. После предварительной поддержки правительством законопроект намерены передать в Национальный совет реформ.

Следует отметить, что сегодня, 16 марта Кабмин принял порядок компенсации стоимости лекарств из госбюджета.