Кабмин продлит ЧП в энергетике

16.03.2017 13:13

Украинское правительство продлит действие чрезвычайных мер в энергетической сфере

Об этом на заседании Кабинета министров в четверг, 16 марта, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Politeka.

Также он сообщил, что в четверг состоится заседание антикризисного штаба, который проведет вице-премьер Владимир Кистион.

«Сегодня мы примем решение о продлении чрезвычайных мер в энергетике нашей страны. Это вынужденный шаг. Но мы должны выйти из этих реалий сильнее. Цель энергетической независимости будет достигнута.», — сказал Гройсман.

По его словам, правительство работает над различными вариантами удержания ситуации и минимизации негативных последствий.

Напомним, Кабинет министров принял распоряжение «О применении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии» 15 февраля.

Об этом просили компания «Укрэнерго» и Министерство топлива и энергетики из-за блокирования поставок антрацита из временно оккупированных территорий Донбасса.

Отметим также, 15 марта СНБО принял решение о временном полном прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными территориями. Под запрет не попадают гуманитарные грузы и пересечение линии разграничения людьми.