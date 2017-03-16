- В Запоріжжі стався вибух на заводі. Є загиблі19:45
- Никакой политики: «Оппоблок» сделал громкое заявление19:15
- В Киеве СБУ разоблачила канал финансирования диверсантов "днр"18:45
- В одной из бригад боевиков "днр" "испарилось" 40 тонн топлива для военной техники, - ИС18:30
- У Порошенка вказали на "брехливий" провал Кремля18:15
- Итальянского фоторепортера чуть не подстрелили на Донбассе17:55
- Аудитор для НАБУ: Брауна продвигают люди Фирташа17:48
- Судьба Украины почти решена нидерландскими избирателями17:28
- Парасюка хотят лишить неприкосновенности17:15
- В Украине появится реестр всех военнообязанных16:30
Кабмин продлит ЧП в энергетике
Украинское правительство продлит действие чрезвычайных мер в энергетической сфере
Об этом на заседании Кабинета министров в четверг, 16 марта, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Politeka.
Также он сообщил, что в четверг состоится заседание антикризисного штаба, который проведет вице-премьер Владимир Кистион.
«Сегодня мы примем решение о продлении чрезвычайных мер в энергетике нашей страны. Это вынужденный шаг. Но мы должны выйти из этих реалий сильнее. Цель энергетической независимости будет достигнута.», — сказал Гройсман.
По его словам, правительство работает над различными вариантами удержания ситуации и минимизации негативных последствий.
Напомним, Кабинет министров принял распоряжение «О применении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии» 15 февраля.
Об этом просили компания «Укрэнерго» и Министерство топлива и энергетики из-за блокирования поставок антрацита из временно оккупированных территорий Донбасса.
Отметим также, 15 марта СНБО принял решение о временном полном прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными территориями. Под запрет не попадают гуманитарные грузы и пересечение линии разграничения людьми.
Теги: Донбасс, энергетика, чрезвычайное положение, Кабмин
- С сегодняшнего числа в Украине начал действовать чрезвычайный режим в энергетике
- Контролеры учинили обыск и получили срок
- По своему уставу. "Правый сектор" стал политической силой
- Стало известно, на что политические партии тратят бюджет Украины
- Да пребудет с тобой сила: Дарт Вейдер баллотируется на пост президента Украины (ВИДЕО)
- Премьер в упор не видит долгов, а шахтеры - денег
- В Киеве СБУ разоблачила канал финансирования диверсантов "днр"18:45
- В одной из бригад боевиков "днр" "испарилось" 40 тонн топлива для военной техники, - ИС18:30
- Итальянского фоторепортера чуть не подстрелили на Донбассе17:55
- За минувшие сутки в АТО четверо бойцов ВСУ получили ранения, - сводка16:56
- Местные боевики массово покидают "войска" "днр", - ГУР МОУ14:30
- "Вытираны новороссии" обижаются, что Россия не оценила их "подвигов"14:15
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи13:25
- Боевики получили от Путина 40 машин «подкрепления»11:18
- В ДПС повідомили про припинення перевезення вантажів через лінію розмежування в ОРДЛО10:30
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Сланцевая революция в США готова уронить цену нефти на самое дно20:20
- The Guardian назвала место будущих похорон королевы Британии20:00
- В Запоріжжі стався вибух на заводі. Є загиблі19:45
- Вулкан Этна ранил 10 человек19:35
- Никакой политики: «Оппоблок» сделал громкое заявление19:15
- Песков: «О сделке России и США по Крыму не может идти и речи»18:55
- В Киеве СБУ разоблачила канал финансирования диверсантов "днр"18:45
- В одной из бригад боевиков "днр" "испарилось" 40 тонн топлива для военной техники, - ИС18:30
- У Порошенка вказали на "брехливий" провал Кремля18:15
- Итальянского фоторепортера чуть не подстрелили на Донбассе17:55
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас"
- Тайная жизнь Лугандона
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича