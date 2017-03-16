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Как Порошенко будет бороться с двойным гражданством в Украине

16.03.2017 09:57
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Как Порошенко будет бороться с двойным гражданством в Украине

Президент Украины Петр Порошено объяснил, как он собирается бороться с двойным гражданством в Украине

Как пишет Politeka, об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

«Я буду делать все от меня зависящее, чтобы в украинском парламенте были только украинские народные депутаты с украинским гражданством, потому что это вопрос национальной безопасности», — написал он.

Президент отметил недопустимость того, что чиновники открыто демонстрируют обществу паспорта других государств.

«Я как Президент не собираюсь с этим мириться, поэтому предложил парламенту рассмотреть законопроект, который делает невозможным наличие двойного гражданства. Особенно это касается государственных чиновников и народных депутатов», — добавил Порошенко.



Теги: Украина, Донбасс, гражданство, Порошенко
 
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