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На Закарпатті розквітнув шафран

16.03.2017 08:35
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На Закарпатті розквітнув шафран

Неподалік від Мукачевого цілі схили вкриті фіолетовими квітами, повідомляє replyua.net з посиланням на «Сьогодні».

На Закарпатті розквітнув шафран Гефеля, який занесений до Червоної книги. Ця рослина одна з найдорожчих прянощів у світі. З сімдесяти різновидів квітки в Україні росте дев’ять. У дендропарку «Березинка», неподалік від Мукачева, на двадцяти гектарах зацвів величезними килимами шафран, який заворожує своєю красою. Ця рослина росла тут здавна. Крім клімату їй підходить і ґрунт. «Шафран полюбляє поляни, де багато сонця. Це медоносна рослина. Ранньою весною допомагає бджолам. Перший збір урожаю підкормлює бджолів», - сказала майстер розсадника дендропарку Наталія Слободянюк.

На території парку квіти під постійним наглядом. Аби їх стало більше, розріджують ліс від чагарників. «Прочищаємо площі. На квіти попадає більше сонця, тоді шафрану росте набагато більше. Якщо зірве квітку, то це не проблема, а якщо викопає з цибулиною, то знищить рослину», - сказав лісничий мукачівського держлісгоспу Семен Кохан. Помилуватися красою фіолетового шафрану можна буде ще місяць. Усі парки відкриті для відвідувачів щодня. 



Теги: Донбасс, Закарпатье, шафран
 
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