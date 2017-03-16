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Порошенко назвал условия для снятия торговой блокады Донбасса
По словам президента, украинская сторона готова снять запрет на перемещение грузов, если предприятия в ОРДЛО будут возвращены украинским собственникам и наступит перемирие
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что украинская сторона готова отменить запрет на передвижение грузов через линию разграничения на востоке страны, если предприятия на оккупированных территориях Донбасса будут возвращены украинским владельцам и будет соблюдаться режим прекращения огня.
"Мы говорим: верните предприятия украинским владельцам, не зависимо от того, государственная это форма собственности или нет. Ведь и государственную форму собственности захватили. Обеспечьте первый и второй пункт Минских соглашений – прекращение огня и отвод тяжелой техники и артиллерии, и мы снимаем ограничительные меры по перемещению грузов через линию столкновения", – сказал он в интервью украинским телеканалам в среду вечером.
Он напомнил, что захват украинских предприятий произошел буквально в несколько дней, и в среду было объявлено о принудительной смене владельцев предприятий.
Ранее в среду, 15 марта, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о временном полном прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей, однако оно не касается гуманитарных грузов и пересечения линии разграничения людьми.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, торговля, блокада, Порошенко
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