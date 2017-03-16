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Рада сделала отечественное ТВ более «украинским»
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №5313 по увеличению квоты украинского языка аудиовизуальных средств массовой информации. Об этом пишет Главред со ссылкой на 112.ua.
"За" проголосовали 244 народных депутата.
В ходе обсуждения представитель "Самопомочи" Ирина Подоляк заявила, что ее политсила будет поддерживать законопроект в первом чтении. По ее словам, недопустимо вносить изменения в закон Колесниченко-Кивалова, потому что таким образом его легализуют.
Радикальная партия также высказалась за поддержку законопроекта в первом чтении. Об этом сказал Игорь Мосийчук.
В БПП также поддержали законопроект об увеличении украинского языка на телевидении, однако предложили введение 100% государственного языка на ТВ.
Единственная политсила, которая высказалась против — "Оппозиционный блок", назвав данную инициативу "досрочной".
Нардеп от БПП, член комитета ВР по вопросам нацменьшинств Рефат Чубаров выступил за введение норм, которые бы защитили крымскотатарский язык.
"Поскольку сегодня проект, который рассматривается, будет проголосован в первом чтении, я призываю комитет буквально сегодня же создать соответствующую группу из депутатов ВР, чтобы нам выписать нормы, которые бы сделали невозможным уничтожение, сокращение, крымскотатарского языка в электронных СМИ. Эта рабочая группа также должна наработать изменения относительно принятого нами 16 июня прошлого года закона, который регулирует радиовещание", — сказал Чубаров.
Председатель комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заверила, что соответствующая группа будет создана, а законопроект — доработан.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, телевидение, Верховная Рада
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