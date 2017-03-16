- В одной из бригад боевиков "днр" "испарилось" 40 тонн топлива для военной техники, - ИС18:30
- У Порошенка вказали на "брехливий" провал Кремля18:15
- Итальянского фоторепортера чуть не подстрелили на Донбассе17:55
- Аудитор для НАБУ: Брауна продвигают люди Фирташа17:48
- Судьба Украины почти решена нидерландскими избирателями17:28
- Парасюка хотят лишить неприкосновенности17:15
- В Украине появится реестр всех военнообязанных16:30
- Как деньги украинских «заробитчан» влияют на курс гривны16:18
- ЕС перевел Украине 600 млн евро16:02
- Кабмин одобрил важный законопроект по бесплатной медицине15:48
Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса
Российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов рассказал о новом плане Кремля в отношении востока Украины. Об этом Илларионов поведал в интервью радиостанции "Эхо Москвы", передает Апостроф.
По словам Илларионова, ситуация на Донбассе сейчас "находится в состоянии третьего этапа".
Первым этапом бывший советник Путина называет этап создания "Новороссии", который провалился.
"Второй этап был ДНР-ЛНР, но не просто ДНР-ЛНР, а попытка всучить ДНР-ЛНР назад в Украину с тем, чтобы управлять Украиной с помощью ДНР-ЛНР", — отмечает Илларионов. По его словам, ради этого и был задуман так называемый минский процесс. Бывший советник Путина говорит, что с этим этапом у РФ также не получилось.
Илларионов утверждает, что сейчас, после смены власти в США, Кремль начал третий этап — "суверенизацию ДНР-ЛНР".
"Это предоставление паспортов (вот это признание паспортов), это введение российского рубля, это уже там замена людей и, возможно (чего нельзя исключить), обращение от новых так называемых легитимных властей ДНР-ЛНР с просьбой к Владимиру Владимировичу Путину о введении российских войск", — перечисляет экс-советник Путина.
Он отмечает, что вышеназванная просьба, очевидно, будет удовлетворена. По мнению Илларионова, подобную операцию могут приурочить к третьей годовщине войны на Донбассе.
"Это тоже еще один из подарочков, подарочков потенциальным избирателям на выборах 2018 года", — отмечает экс-советник Путина.
Источник: from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Кремль, план, ДНР, ЛНР
- В "ДНР" похоронили кремлевский проект
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- "Моськи Путина проиграли", - российский политолог пророчит переворот в Кремле
- Мнение эксперта: Россия уверенно выполняет "дорожную карту" по федерализации Украины
- Позиция Кремля: Введение в «Л/ДНР» внешнего управления на украинских предприятиях – не «отжим»
- Ахметов ведет секретные переговоры с Кремлем. Что ожидает Донбасс?
- В одной из бригад боевиков "днр" "испарилось" 40 тонн топлива для военной техники, - ИС18:30
- Итальянского фоторепортера чуть не подстрелили на Донбассе17:55
- За минувшие сутки в АТО четверо бойцов ВСУ получили ранения, - сводка16:56
- Местные боевики массово покидают "войска" "днр", - ГУР МОУ14:30
- "Вытираны новороссии" обижаются, что Россия не оценила их "подвигов"14:15
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи13:25
- Боевики получили от Путина 40 машин «подкрепления»11:18
- В ДПС повідомили про припинення перевезення вантажів через лінію розмежування в ОРДЛО10:30
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Неопрятные билборды «украшают» весенние улицы08:25
- В одной из бригад боевиков "днр" "испарилось" 40 тонн топлива для военной техники, - ИС18:30
- У Порошенка вказали на "брехливий" провал Кремля18:15
- Итальянского фоторепортера чуть не подстрелили на Донбассе17:55
- Аудитор для НАБУ: Брауна продвигают люди Фирташа17:48
- Судьба Украины почти решена нидерландскими избирателями17:28
- Парасюка хотят лишить неприкосновенности17:15
- Анджелина Джоли произнесла пламенную речь об интернационализме17:01
- За минувшие сутки в АТО четверо бойцов ВСУ получили ранения, - сводка16:56
- Путин положил глаз на топливно-энергетическую сферу Ирака16:48
- В Украине появится реестр всех военнообязанных16:30
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- Тайная жизнь Лугандона
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас"
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса