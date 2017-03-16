Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса

16.03.2017 10:45

Российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов рассказал о новом плане Кремля в отношении востока Украины. Об этом Илларионов поведал в интервью радиостанции "Эхо Москвы", передает Апостроф.

По словам Илларионова, ситуация на Донбассе сейчас "находится в состоянии третьего этапа".

Первым этапом бывший советник Путина называет этап создания "Новороссии", который провалился.

"Второй этап был ДНР-ЛНР, но не просто ДНР-ЛНР, а попытка всучить ДНР-ЛНР назад в Украину с тем, чтобы управлять Украиной с помощью ДНР-ЛНР", — отмечает Илларионов. По его словам, ради этого и был задуман так называемый минский процесс. Бывший советник Путина говорит, что с этим этапом у РФ также не получилось.

Илларионов утверждает, что сейчас, после смены власти в США, Кремль начал третий этап — "суверенизацию ДНР-ЛНР".

"Это предоставление паспортов (вот это признание паспортов), это введение российского рубля, это уже там замена людей и, возможно (чего нельзя исключить), обращение от новых так называемых легитимных властей ДНР-ЛНР с просьбой к Владимиру Владимировичу Путину о введении российских войск", — перечисляет экс-советник Путина.

Он отмечает, что вышеназванная просьба, очевидно, будет удовлетворена. По мнению Илларионова, подобную операцию могут приурочить к третьей годовщине войны на Донбассе.

"Это тоже еще один из подарочков, подарочков потенциальным избирателям на выборах 2018 года", — отмечает экс-советник Путина.

Источник: from-ua.com