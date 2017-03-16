- В одной из бригад боевиков "днр" "испарилось" 40 тонн топлива для военной техники, - ИС18:30
- У Порошенка вказали на "брехливий" провал Кремля18:15
- Итальянского фоторепортера чуть не подстрелили на Донбассе17:55
- Аудитор для НАБУ: Брауна продвигают люди Фирташа17:48
- Судьба Украины почти решена нидерландскими избирателями17:28
- Парасюка хотят лишить неприкосновенности17:15
- В Украине появится реестр всех военнообязанных16:30
- Как деньги украинских «заробитчан» влияют на курс гривны16:18
- ЕС перевел Украине 600 млн евро16:02
- Кабмин одобрил важный законопроект по бесплатной медицине15:48
Синоптики предупредили о сложных погодных условиях до конца недели
До конца текущей недели погода преподнесет украинцам неприятные сюрпризы – во всех регионах ожидаются осадки, причем в некоторых областях выпадет снег.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сегодня в центре, на севере и на западе страны пройдет мокрый снег, в дневные часы воздух будет прогреваться до 2-8 градусов тепла. Только в Ужгороде ожидается высокая температура – около 10 градусов тепла. 17 марта погода резко изменится в западных областях – здесь выглянет солнце. Воздух прогреется до 7 градусов со знаком плюс. На остальной территории будет пасмурно, в дневные часы столбик термометра поднимется до отметки в 5-7 градусов. Во всех областях, за исключением западных, ожидаются осадки в виде дождя.
В субботу дождливая погода вернется в западные регионы, также синоптики прогнозируют осадки на севере и востоке Украины. А вот на юге будет солнечно и до +10 градусов. В воскресенье дожди и мокрый снег пройдут по всей Украине. В ночные часы местами будет до 2 градусов мороза, а днем столбик термометра поднимется до 5-9 градусов со знаком плюс.
Теги: Донбасс, погода, весна
- Деньги на ветер и прочее. Российские синоптики взяли у Всемирного банка огромный кредит
- В день матча Украина-Франция в Донецке обещают дождь с грозой
- Удар под дых Путину: фото рукопожатия Обамы и Кастро облетели весь мир
- Дончан ждет теплый и пасмурный день
- В Донецке сегодня будет тепло, но ветрено
- После 50-летнего разрыва США и Куба активно идут навстречу друг другу
- В одной из бригад боевиков "днр" "испарилось" 40 тонн топлива для военной техники, - ИС18:30
- Итальянского фоторепортера чуть не подстрелили на Донбассе17:55
- За минувшие сутки в АТО четверо бойцов ВСУ получили ранения, - сводка16:56
- Местные боевики массово покидают "войска" "днр", - ГУР МОУ14:30
- "Вытираны новороссии" обижаются, что Россия не оценила их "подвигов"14:15
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи13:25
- Боевики получили от Путина 40 машин «подкрепления»11:18
- В ДПС повідомили про припинення перевезення вантажів через лінію розмежування в ОРДЛО10:30
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Неопрятные билборды «украшают» весенние улицы08:25
- В одной из бригад боевиков "днр" "испарилось" 40 тонн топлива для военной техники, - ИС18:30
- У Порошенка вказали на "брехливий" провал Кремля18:15
- Итальянского фоторепортера чуть не подстрелили на Донбассе17:55
- Аудитор для НАБУ: Брауна продвигают люди Фирташа17:48
- Судьба Украины почти решена нидерландскими избирателями17:28
- Парасюка хотят лишить неприкосновенности17:15
- Анджелина Джоли произнесла пламенную речь об интернационализме17:01
- За минувшие сутки в АТО четверо бойцов ВСУ получили ранения, - сводка16:56
- Путин положил глаз на топливно-энергетическую сферу Ирака16:48
- В Украине появится реестр всех военнообязанных16:30
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- Тайная жизнь Лугандона
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас"
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса