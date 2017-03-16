Судьба Украины почти решена нидерландскими избирателями

16.03.2017 17:28

На всеобщих парламентских выборах, состоявшихся 15 марта в Нидерландах, победу одержала правящая "Народная партия за свободу и демократию" (НПСД), поддерживающая ассоциацию Евросоюза с Украиной, передает РИА Новости.

В апреле сенат королевства тюльпанов должен будет окончательно утвердить (или отвергнуть) проект соглашения, с которым связывает свои надежды Киев. Ратификацию намеренно перенесли на весну, чтобы сенаторы смогли принять в расчет итоги общенационального волеизъявления. Таким образом, исход завершившихся накануне выборов повлияет на решение украинского вопроса в Европе.

Несмотря на успех НПСД, победу сторонников прежнего курса на дружбу с Киевом нельзя назвать убедительной: правящая партия потеряла восемь мест в парламенте, ее партнеры по коалиции "Трудовой партия" — 31 место. На пять и шесть парламентских мест больше получили "Партия свободы" Герта Вилдерса и "Христианско-демократический призыв" Зибранда ван Хэрсмы Бумы соответственно. Оба политика выступают против ассоциации с Украиной.

Источник: from-ua.com