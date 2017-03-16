Теперь показания счетчиков можно передавать через Viber

16.03.2017 07:30

"Киевводоканал" начал принимать показания счетчиков холодной и горячей воды в через Viber.

Об этом в Фейсбук сообщила пресс-служба водоканала.

Чтобы отправить данные со счетчков через мессенджер, нужно добавить в своем Viber в контакты номер (044) 202-02-02.

В сообщении просят указывать:

номер лицевого счета;

адрес (улица, дом, квартира);

предыдущие и текущие показания счетчиков и разницу.

Также показания можно передать одним из альтернативных способов:

отдельную графу "Текущие на дату уплаты" в платежном уведомлении;

на сайте "Киевводоканала";

в контакт-центр по номерам (044) 202-02-02 (после 20:00 - надиктовать на автоответчик) или (044) 247-40-40;

в центрах обслуживания.

В "Водоканале" просят киевлян не оставлять передачу показаний на последний день, так как это приводит к перегрузке информационных линий. Показания принимаются с 10 числа до конца месяца.