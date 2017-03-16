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Теперь показания счетчиков можно передавать через Viber
16.03.2017 07:30
"Киевводоканал" начал принимать показания счетчиков холодной и горячей воды в через Viber.
Об этом в Фейсбук сообщила пресс-служба водоканала.
Чтобы отправить данные со счетчков через мессенджер, нужно добавить в своем Viber в контакты номер (044) 202-02-02.
В сообщении просят указывать:
- номер лицевого счета;
- адрес (улица, дом, квартира);
- предыдущие и текущие показания счетчиков и разницу.
Также показания можно передать одним из альтернативных способов:
- отдельную графу "Текущие на дату уплаты" в платежном уведомлении;
- на сайте "Киевводоканала";
- в контакт-центр по номерам (044) 202-02-02 (после 20:00 - надиктовать на автоответчик) или (044) 247-40-40;
- в центрах обслуживания.
В "Водоканале" просят киевлян не оставлять передачу показаний на последний день, так как это приводит к перегрузке информационных линий. Показания принимаются с 10 числа до конца месяца.
Теги: Донбасс, показания, счетчик, водоканал
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