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Трампу предложили план сдерживания Путина
Вооружение Украины является одним пунктов плана сдерживания Путина, который предлагает президенту США Дональду Трампу бывший помощник заместителя министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер. Предложение из 6 составляющих Карпентер опубликовал в статье во влиятельном издании Foreign Policy, передает УНИАН со ссылкой на «Голос Америки».
"На самом деле существует прямая связь между агрессией России в Украине и ее вмешательством в выборы в США. Усилия России получить более сговорчивую фигуру во главе Белого дома, частично, преследуют цель отвлечь администрацию США от поддержки Украины", - рассуждает экс-чиновник администрации Обамы.
Карпентер предлагает Белому дому, Государственному департаменту и Пентагону следующие шаги:
1. Продолжить усиливать Украину для противостояния агрессии со стороны России. Автор предлагает продолжить и расширить программу военной подготовки украинских вооруженных сил военными специалистами НАТО, а также предоставить Украине оборонительные вооружения и оборудования. "В этот перечень входят противотанковые ракеты и контрбатарейные радары с системами контроля, которые позволят украинским подразделениям наносить удары в ответ по точкам вражеской артиллерии", - пишет Карпентер.
2. США должны напрямую приобщиться к дипломатическим усилиям, направленным на разрешение конфликта. "Из-за отсутствия США в переговорном процессе, лидеры Нормандского процесса согласились на недоработанный Минский протокол от февраля 2015-го года, который повысил роль ставленников России в переговорах и дал России повод блокировать выполнение Минских договоренностей", - объясняет эксперт.
3. Решения конфликта не достичь без дополнительных рычагов влияния на Россию. США должны быть готовыми единолично, без поддержки из Европы, ввести финансовые санкции в отношении России с тем, чтобы заставить ее выполнять Минские соглашения.
4. Администрация США должна вместе с европейскими партнерами предложить четкие шаги, которые обеспечат выполнение Минских соглашений и последовательность их воплощения.
5. Администрация Трампа должна давить на власти Украины, чтобы добиться изменения характера работы судебной системы, которая сейчас по мнению Карпентера, мешает борьбе с коррупцией.
6. Администрация США должна добиваться увеличения поддержки демократического развития Украины и Европы. "Для продолжения прогресса Украины необходима скоординированное, активное участие лидеров Европы и США, чтобы гарантировать, что Украина в дальнейшем будет реформироваться, усиливать собственные демократические институты и развивать способность защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - пишет Карпентер.
Источник: from-ua.com
Теги: США, Донбасс, Путин
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