У Порошенка вказали на "брехливий" провал Кремля

16.03.2017 18:15

Слова прес-секретаря президента Російської Федерації Дмитра Пєскова про те, що до Адміністрації президента РФ ніколи не надходив офіційний лист від колишнього президента України Віктора Януковича з проханням ввести на територію Україну російські війська являються яскравим прикладом того, що Росія нарешті заплуталася у власній брехні. Про це розповів народний депутат, заступник керівника фракції «БПП» Олексій Гончаренко, передає replyua.net.



«Про що це може свідчити. Ну насамперед це говорить нам про те, що Кремль знаходиться у складному становищі. Але я досі не вірю, що Чуркіна вбили саме через це. Не варто будувати такі далекоглядні теорії. Але те, що Путін остаточно заплутався у власній брехні – це факт», - наголосив він.



Раніше повідомлялося, що екс-президент Віктор Янукович особисто підтверджував той факт, що надсилав листа президентові Російської Федерації Володимиру Путіну з проханням ввести на територію Донбасу свої війська. Також цю інформацію підтвердив і постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін під час засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй у березні 2014 року. Він заявляв, що дійсно такий лист є і він має всі повноваження, щоб про це розповідати.