Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

У Порошенка вказали на "брехливий" провал Кремля

16.03.2017 18:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Порошенка вказали на "брехливий" провал Кремля

Слова прес-секретаря президента Російської Федерації Дмитра Пєскова про те, що до Адміністрації президента РФ ніколи не надходив офіційний лист від колишнього президента України Віктора Януковича з проханням ввести на територію Україну російські війська являються яскравим прикладом того, що Росія нарешті заплуталася у власній брехні. Про це розповів народний депутат, заступник керівника фракції «БПП» Олексій Гончаренко, передає replyua.net.

«Про що це може свідчити. Ну насамперед це говорить нам про те, що Кремль знаходиться у складному становищі. Але я досі не вірю, що Чуркіна вбили саме через це. Не варто будувати такі далекоглядні теорії. Але те, що Путін остаточно заплутався у власній брехні – це факт», - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що екс-президент Віктор Янукович особисто підтверджував той факт, що надсилав листа президентові Російської Федерації Володимиру Путіну з проханням ввести на територію Донбасу свої війська. Також цю інформацію підтвердив і постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін під час засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй у березні 2014 року. Він заявляв, що дійсно такий лист є і він має всі повноваження, щоб про це розповідати. 



Теги: Донбасс, Кремль, план, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх