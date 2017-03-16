Украинские реформаторы получат $54 миллиона от США

16.03.2017 12:14

Правительство США выделило 54 миллиона долларов на дополнительную помощь Украине, сообщает Корреспондент со ссылкой на Голос Америки.

Отмечается, что межправительственный договор подписали первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и директор миссии агентства США по международному развитию Сьюзен Фриц. Транш будет направлен на проведение реформ в Украине.

"Согласно этим соглашениям, Украине будет дополнительно выделено 54 миллиона долларов на поддержку критически важных реформ. Деньги пойдут на борьбу с коррупцией, экономические превращения и развитие демократии. Я убеждена, что эта дополнительная помощь еще на один шаг приблизит украинский народ к тому уровню благополучия демократии, к которому он стремится и которого он заслуживает", − отметила посол США в Украине Мари Йованович.

Кубив добавил, что деньги должны пойти на три направления: энергетическую сферу, соблюдение норм верховенства права и "самый важный – подотчетность правительства Украины гражданам Украины".

Источник: from-ua.com