В предвкушении «Безвиза»: крупные авиаперевозчики заходят в Украину

16.03.2017 11:28

Министр инфраструктуры Владимир Емельян в эфире «Громадського радио» рассказал о том, как изменится пассажиропоток на украинском рынке после начала работы авиаперевозчика Raynair. По словам министра, 2016 год стал ростом авиаперевозок в Украине. А 2017 год – лоукостеров в Украине. В Украину зашел такой мощный перевозчик, как Raynair, продолжаются переговоры с двумя лоукостерами из Европы.



«Мы надеемся, что в этом году будут успешно завершены переговоры по создании еще одной национальной авиакомпании, которая обеспечат свободную конкуренцию, а свободная конкуренция – это безусловное получение качественных сервисов по невысокой цене. Мы будем выступать за это, потому что есть высокая экономическая привлекательность Одессы, Харькова, Херсона, Черновцов, Винницы. Надеюсь, те амбициозные планы, которые имеют международные авиалинии Украины, Raynair и другие перевозчики, у нас получится точно совместить, чтобы была максимальная синергия и эффект для граждан», – отметил Владимир Омелян.



По его словам, то, что крупные авиаперевозчики обращают свой интерес к Украине свидетельствует о том, что безвизовый режим с ЕС для Украину очень близок. Многие компании понимают, что больше украинцев сможет летать, с другой стороны есть еще фактор экономической напряженности, военных действий, агрессии РФ, поэтому для нас очень важно, что мощные лоукосты преодолевают риски и заходят в Украину.

Источник: replyua.net