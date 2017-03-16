В Украине появится реестр всех военнообязанных

16.03.2017 16:30

В Украине появится Единый государственный реестр военнообязанных (призывников)

Как передает Politeka, за соответствующий законопроект в повторном втором чтении проголосовали 236 народных депутатов.

В этом государственном реестре будет храниться информация обо всех призывниках страны. По мнению депутатов, реестр поможет ведению воинского учета; планированию и выполнению мероприятий мобилизации, призыва на срочную военную службу, принятия на военную службу по контракту; информационному обеспечению лиц, уволенных с военной службы, имеют право на пенсию, и членов семей погибших военнослужащих сведениями о воинского учета.

В системе будут храниться персональные и служебные данные военнообязанных граждан Украины в возрасте от 17 до 60 лет. К примеру, сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения. Помогут составлять реестр ЦИК, Госпогранслужба, Минобразования, миграционная и фискальная службы.

Владеть этой информацией будет Министерство обороны, распоряжаться — Генеральный штаб.

Напомним, инициаторами законопроекта были Сергей Пашинский, Тарас Пастух и Иван Винник.