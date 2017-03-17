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Паспорта мира: как государства выбирают цвет основного документа своих граждан

17.03.2017 13:18
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Паспорта мира: как государства выбирают цвет основного документа своих граждан

Оказывается, в мире только четыре основных цвета паспортов. И у каждой страны свои причины выбора цвета обложки этого документа, пишет AdMe.ru. 

Красный

Самый распространенный цвет. Паспорта с красной обложкой выбирают страны с коммунистическим прошлым или настоящим. Граждане Словении, Китая, Сербии, России, Латвии, Румынии, Польши, Грузии имеют краснокожие книжицы. Члены Евросоюза, кроме Хорватии, также используют паспорта бордового и других оттенков красного. Страны, заинтересованные во вступлении в ЕС, например, Турция, Македония и Албания, сменили цвета паспортов на красный несколько лет назад. У Андского сообщества наций — Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу — также бордовые паспорта. 

Синий

Следующий по распространенности цвет. Синяя обложка символизирует «новый мир». У 15 Карибских стран синие паспорта. У блока Южно-Американских стран синий цвет паспорта символизирует связь с Меркосур — торговым союзом. Это Бразилия, Аргентина, Парагвай. Кроме Венесуэлы, она тоже входит в этот союз, но паспорта ее граждан красные. Паспорт гражданина США стал синим только в 1976 году. В Украине тоже цвет основного документа синий.

Зеленый


Паспорт большинства мусульманских стран зеленый. Например, у Марокко, Саудовской Аравии, Пакистана. Зеленый считается любимым цветом пророка Мухаммеда и является символом природы и жизни. Документы различных оттенков зеленого есть и у граждан Западной Африки, например, Буркина Фасо, Нигерии, Нигера, Берега Слоновой кости и Сенегала. В их случае цвет показывает принадлежность к ЭКОВАС (Экономическому сообществу стран Западной Африки). 

Черный


Самые редкие паспорта — паспорта с черной обложкой. Такие есть у граждан некоторых африканских стран — Ботсваны, Замбии, Бурунди, Габона, Анголы, Чада, Конго, Малави и других. Также черные паспорта у новозеландцев, потому что черный — национальный цвет Новой Зеландии. 

На этой карте страны раскрашены в цвета паспортов граждан





Фото: vawepravo.com

Теги: Донбасс, мир, цвет, паспорт, страна
 
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