- Российские банки «сворачиваются»: чего ждать украинским вкладчикам07:15
- У Яроша назвали беспроигрышный способ, как поступить с Юлией Самойловой07:05
- Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО22:29
- «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода22:04
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця21:40
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами21:15
- Скандальный визит украинских политиков в Крым20:40
- Скандал в украинской школе: завуч обрезала волосы девочке-сироте на уроке. ВИДЕО20:32
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова20:15
- Стало известно, во сколько обошлось украинцам содержание автопарка Кабмина19:47
Порошенко заявил, что не позволит расшатывать и поджигать Украину (ВИДЕО)
Президент Петр Порошенко призвал политические силы в своей борьбе обращать внимание на "чрезвычайно тяжелые внешнеполитические обстоятельства", в которых приходится строить европейскую демократическую Украину, пишет zn.ua.
"Хочется бороться против президента – очень прошу, вы на то и оппозиция. Но Украину не расшатывайте и не поджигайте", - сказал Порошенко в своей речи по случаю начала празднования 100-летия Украинской революции 1917-1921 гг.
Президент напомнил, что вследствие того, что за четыре года Украинской революции власть в Киеве сменилась 14 раз, Кремль получил тотальный контроль над Украиной на 70 лет.
"И сейчас, расшатывание ситуации изнутри Украины является, по поему глубокому убеждению, еще одним из способов гибридной войны Кремля против Украины", - заявил Порошенко.
Президент утверждает, что многие в Украине путают демократию с "махновщиной". "Предупреждаю тех, кто выходит за рамки принципов, закона и здравого смысла: я буду противодействовать всем тем, кто будет пытаться в угоду России насаждать в Украине беспорядок и анархию, буду противодействовать и убеждением, и силой правоохранительных органов", - сказал Порошенко.
Фото: vesti-ukr.com
Теги: Украина, Донбасс, махинации, расширение, борьба, Порошенко
- Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО22:29
- «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода22:04
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця21:40
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами21:15
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова20:15
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть19:01
- Россия создала комитет по интеграции «ДНР» и «ЛНР»18:00
- На допросе в СБУ Савченко призналась, что стреляла вместе с боевиками "ДНР" 16:21
- В зоне АТО машина сбила военного на блокпосту15:20
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО15:00
- Российские банки «сворачиваются»: чего ждать украинским вкладчикам07:15
- У Яроша назвали беспроигрышный способ, как поступить с Юлией Самойловой07:05
- Боевики несут крупные потери под Широкино. ВИДЕО22:29
- «Азовсталь» принял сотрудников с «национализированного» в «ДНР» Енакиевского метзавода22:04
- Активисты блокады похитили уголь на 1,4 млн грн, – Укрзализныця21:40
- В Донбассе от варварств пророссийских оккупантов пострадали два бойца АТО: обнародованы самые горячие точки боестолкновений с террористами21:15
- Скандальный визит украинских политиков в Крым20:40
- Скандал в украинской школе: завуч обрезала волосы девочке-сироте на уроке. ВИДЕО20:32
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова20:15
- Стало известно, во сколько обошлось украинцам содержание автопарка Кабмина19:47
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Жители "ДНР" разочаровались в "русском мире" и хотят вернуться в Украину
- С 1 мая в Украине увеличат пенсии
- Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО
- Очереди на блокпостах Донбасса: "ночующие" и "торговля местами" - информация от очевидцев
- Испытание блокпостами: после 10 часов в очереди на КПВВ люди возвращаются домой
- СМИ узнали, как "ДНР" и "ЛНР" готовятся к присоединению к России