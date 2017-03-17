У Путина на секретном совещании обсуждали Украину

17.03.2017 08:06

Президент России Владимир Путин провел встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РССП). В закрытом режиме. По словам глава "Лукойла" Вагита Алекперова, обсуждали разные темы, в том числе ситуацию в Украине в целом и, в частности, санкции против "дочек" российских госбанков, пишет сайт 1prime.ru.

При этом о прекращении работы в Украине речь на встрече не шла. В целом дальнейшие действия российского бизнеса на Украине не обсуждались, отметил Алекперов.

Отвечая на вопрос, говорилось ли на закрытой встрече Путина с бизнесменами о прекращении сотрудничества с Украиной, глава "Лукойла" сообщил, что этого не было. "Наоборот, наш президент всегда призывает к диалогу", - добавил он. Уход "Лукойла" с украинского рынка Алекперов объяснил в первую очередь общей оптимизацией активов.

В свою очередь владелец НЛМК Владимир Лисин сообщил, что на встрече с Путиным рассматривалась ситуация в Украине в связи с новыми санкциями к "дочкам" российских госбанков. "Тоже, конечно, обсуждалась, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. -Никаких мер не будет. ... Какие меры можно принять, не воевать же с ними, если они глупости делают".

Напомним, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое президент Украины Петр Порошенко ввел в действие своим указом, с 16 марта сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.



