В Мюнхене погиб известный украинский композитор

17.03.2017 21:59

В Германии трагически погиб украинский композитор и пианист Тарас Ященко, об этом сообщил на своей станице в Facebook генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк, пишет zn.ua.

Обстоятельств его гибели он не сообщил. "Уважаемые Украинцы Мюнхена ... Сегодня полиция Мюнхена сообщила Генеральному консульству о трагической гибели всем нам известного композитора и музыканта Тараса Ященко ... Светлая память ...", - написал Костюк.

Тарас Ященко закончил Консерваторию имени Глиера в Киеве. С начала 90-х проживал в Мюнхене. В 1999 году он получил должность преподавателя в Университете музыки и исполнительных искусств в Мюнхене.



