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"Крым не мой"- в Санкт-Петербурге "отметили" годовщину аннексии Крыма (ФОТО, ВИДЕО)
В четверг, 16 марта, в центре Петербурга прошла сериях пикетов, приуроченных к третьей годовщине аннексии Крыма. Активисты держали плакаты с надписями «Крым не мой. Ворованного мне не надо», «Сворованное отдай», «Крым, согласно Будапештскому меморандуму, это Украина». Один человек был задержан, сообщает "Радио «Свобода».
Один из организаторов пикетов, активист петербургского отделения движения "Солидарность" Всеволод Нелаев подчеркивает, что в этом году акция против присоединения Крыма к России проводится уже третий раз. Те, кто ее проводит, продолжают настаивать на том, что Россия должна соблюдать международное право, следовать тем международным договорам, которые она подписала.
По мнению Всеволода Нелаева, аннексия Крыма произведена незаконно, кроме того, сейчас там сложилась катастрофическая ситуация с крымскими татарами, которых фактически выживают со своей земли, отбирая бизнес, выгоняя из домов, подвергая арестам и другим преследованиям.
Фото: www.svoboda.org
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Санкт-Петербург, акция, аннексия
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- Киев подарил Кремлю возможность захватить украинские предприятия в "ЛДНР" - журналист16:29
- В Донецкой области СБУ накрыла подпольное производство алкогольных напитков16:14
- "Крым не мой"- в Санкт-Петербурге "отметили" годовщину аннексии Крыма (ФОТО, ВИДЕО)16:07
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