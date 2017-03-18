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Мэр Львова Андрей Садовой на днях ожидает отстранение от должности
Мэр Львова Андрей Садовой считает, что областная прокуратура до 21 марта объявит ему о подозрении и затем его быстро отстранят от должности в судебном порядке. Об этом он сказал в интервью"Зеркалу недели", пишет сайт news.liga.net.
"Областная прокуратура работает в усиленном режиме. Делает все возможное и невозможное, потому что им очень тяжело что-то пришить, особенно когда это шьется белыми нитками. Поставлено задачу с высоких кабинетов, поэтому они в ближайшие дни будут объявлять о подозрении. И следующим шагом будет обращение в суд о моем отстранении от должности", - убежден Садовой.
По словам мэра, объявить ему о подозрении должны были после 21 марта, но теперь что-то изменилось. Он считает, что и решение суда будет прогнозированным, а исполнять обязанности городского главы будет секретарь горсовета Анатолий Забарило.
Садовой планирует нанимать адвокатов и защищать свои права в суде.
Ранее генпрокурор Луценко пояснял, что если Садовому по результатам расследования обвала на свалке в Грибовичах вручат подозрение, то это может привести к отстранению от должности.
29 мая 2016 года на свалке в селе Грибовичи под Львовом возник масштабный пожар, который удалось ликвидировать утром следующего дня.
После пожара на полигоне произошел обвал, под горами мусора оказались трое спасателей, все они погибли. По факту обвала было открыто уголовное производство.
Фото: kp.ua
Теги: Донбасс, Львов, мэр, отставка, должность
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