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Оккупация Крыма- как это было
Сегодня третья годовщина аннексии украинского Крыма Российской Федерацией, передает Politeka. В день подписания "указа" Путина, в Крыму и России отмечают дату.
Вспомним, как это было.
Напомним, что 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ, которым "присоединил" Крым к России. Документ был подписан на основании голосования "референдума", который ранее под надзором "зеленных человечков" провели на полуострове.
За три года в аннексии Крым оказался в изоляции от мира, были наложены международные санкции.
Так правозащитная организация Amnesty International заявила, что в Крыму за три года ухудшилась ситуация с правами человека.
Amnesty International призывает "использовать все возможности", чтобы во время переговоров с Россией ставить вопрос о доступе правозащитников в Крым.
Фото: censoru.net/
Теги: Россия, Донбасс, Крым, годовщина, аннексия
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- Киев подарил Кремлю возможность захватить украинские предприятия в "ЛДНР" - журналист16:29
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- "Крым не мой"- в Санкт-Петербурге "отметили" годовщину аннексии Крыма (ФОТО, ВИДЕО)16:07
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