Погода в Украине на 18 марта: тепло и дождливо

18.03.2017 09:41

Сегодня, 18 марта, синоптики прогнозируют в Украине преимущественно дождливую погоду, столбик термометра днем достигнет отметки в 10 градусов выше нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В западных областях сегодня пройдут дожди, температура днем от 6 до 8 градусов. На севере страны аналогичные показатели, дождь. В восточном регионе будет теплее - до +10. На юге преимущественно без осадков - дождь прогнозируют лишь в Одесской области, в целом по региону до +10. В Центральной Украине также местами дожди, от 6 до 10 градусов тепла.

В столице сегодня будет дождить, от 6 до 8 градусов выше нуля.