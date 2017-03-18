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Погода в Украине на 18 марта: тепло и дождливо

18.03.2017 09:41
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Погода в Украине на 18 марта: тепло и дождливо

Сегодня, 18 марта, синоптики прогнозируют в Украине преимущественно дождливую погоду, столбик термометра днем достигнет отметки в 10 градусов выше нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В западных областях сегодня пройдут дожди, температура днем от 6 до 8 градусов. На севере страны аналогичные показатели, дождь. В восточном регионе будет теплее - до +10. На юге преимущественно без осадков - дождь прогнозируют лишь в Одесской области, в целом по региону до +10. В Центральной Украине также местами дожди, от 6 до 10 градусов тепла.

В столице сегодня будет дождить, от 6 до 8 градусов выше нуля.


Фото: selenaart.ru/

Теги: Украина, Донбасс, погода, весна
 
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