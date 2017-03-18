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Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию

18.03.2017 19:30
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Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию

Вместо ожидаемого снижения жителей Украины ждет очередное повышение тарифов на электроэнергию. Так в четверг, 23 марта планируется увеличить прогнозную оптовую рыночную цену электроэнергии на второе полугодие 2017 года, пишет allnews.com.ua.

Стоимость электроэнергии планируется повысить на один процент, до 1 354,98 гривен/МВт-час. Об этом идет речь в проекте решения комиссии, поставленном на повестку дня заседания 23 марта.

К слову, с 1 апреля ожидалось снижение прогнозной оптовой рыночной цены на 2−4 кварталы 2017 на 5,8%, до 1 263,76 гривен/МВт-час. Объясняется повышение цены на электроэнергии тем, что в энергосистеме Украины сложилась кризисная ситуация из-за дефицита угля. Ведь поставки антрацита с предприятий Донбасса заблокированы.


Фото: https://allnews.com.ua/

Теги: Украина, Донбасс, электроэнергия, тарифы, повышение
 
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