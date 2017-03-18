В Одессу прибыли корабли НАТО (ФОТО, ВИДЕО)

18.03.2017 08:26

В сети появились видео с военными кораблями стран НАТО, которые 17 марта прибыли в Одессу. Видео опубликованы на YouTube несколькими украинскими СМИ.

Четыре корабля соединения Постоянной военно-морской противоминной группы НАТО прибыли в Одесский порт после окончания учений "Poseidon–2017", которые проходили в Черном море в первой половине марта.

"Мы прибыли для сотрудничества с офицерами Военно-морских сил Украины", – сказал представитель ВМС Польши Александр Урбанович.

Вместе с украинским тральщиком "Геническ" противоминная группа проведет учебные маневры в море.

В порту бросили якорь штабное судно "Контрадмирал К. Черницки" (Польша), тральщики "Дуэро" (Испания), "Ротвейль" (Германия) и Аланья (Турция).