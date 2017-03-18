Вышка в Чонгаре будет вещать на аннексированный Крым на трех языках

18.03.2017 22:00

После открытия вышки в Чоргаре Херсонской области, с крымчанами, которые живут в незаконно аннексированном Россией Крыму, Украина будет говорить на трех языках, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефет Чубаров, передает zn.ua.

"Мы не имеем иной возможности, кроме как с материковой Украины говорить с собственным народом на родном языке. Для нас это очень важно. Мы будем говорить с украинскими людьми в Крыму на трех языках - крымскотатарском, украинском и русском", - сказал Чубаров.

Глава Междлиса также надеется, "что будут найдены приемлемые для сторон формулы, чтобы с этой вышки в полной мере вещали на Крым и телеканал ATR, и "Радио Мейдан", "Радио Лидер" и другие".



