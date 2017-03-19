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Глава МИД Франции резко отчитал Лаврова за поддержку сепаратистов "ЛДНР", незаконно захвативших украинские предприятия на Донбассе
19.03.2017 14:40
Глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Марк Эро указал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, что Париж осуждает захват украинских предприятий на оккупированном Донбассе террористами "ЛДНР", которых поддерживает Кремль. Пресс-служба Министерства иностранных дел Франции сообщила о результатах переговоров Жан-Марк Эро с главой МИД России Сергеем Лавровым по теме войны на востоке Украины.
Французский диплома открыто заявил Лаврову, что преступные действия боевиков "ЛДНР" по захваты предприятий Украины не способствуют разрешению конфликта.
Кроме того, министры договорились активнее работать в рамках "Нормандской четверки" и добиваться реализации минских соглашений.
Источник dialog.ua
Теги: Донбасс, Франция, Российская Федерация, МИД, ДНР, ЛНР, Лавров, Минские договоренности
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