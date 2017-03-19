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Кива произвел фурор в эфире российского ТВ. ВИДЕО
19.03.2017 16:00
Советник главы МВД Украины Илья Кива выступил в прямом эфире кремлевского телеканала и рассказал о ситуации с блокадой Донбасса. Кремлевские пропагандисты попытались выяснить, почему украинские власти не пытаются разогнать активистов, на что Кива ответил, что украинская власть научилась слушать собственный народ и никогда не поднимет руку и оружие на против населения.
При этом в момент, когда Кива начал говорить о войне России против Украины и участии в боевых действиях кадровых российских военных ведущие вмешались в дискуссию и начали перебивать его...
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, МВД, блокада
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