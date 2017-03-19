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Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев
Насиров сам по себе не политическая единица – ноль. Управляемая фигура в системе, одна из многих. Мне рассказали, как после Майдана он уже паковал чемоданы в Лондон, и вдруг узнал, что нужен новой команде, и пригодился. Но его дело – показательное во всем. Прежде всего в том, что даёт понять, где по-настоящему находятся в Украине деньги.
Не в госбюджете (Америка, помоги!), не в армии (помогайте, добровольцы!), а в карманах у нескольких «семей» с «родственниками», бывших и остающихся при власти. Им что война, что не война, что оккупация, что смерти – на благосостоянии особо не отражается. Плюс-минус они в порядке. Поэтому, когда мы говорим, что власть живёт в «космосе», то атмосфера его отнюдь не разряжена, а наполнена конкретным баблом. Добытым из «земли», из Украины. Обескровленной, воюющей, нищей. Хотя на самом деле – богатой.
Вчера видел пост Маси Найема: спасибо, это были и мои мысли. Сколько украинских бойцов можно было спасти, сколько важных для страны дел свершить, если бы деньги были у страны, а не в «семьях» её потерявших стыд (никогда не имевших его) бенефициаров. И эти миллионы – даже не сотая доля процентов. Нас разворовывают до дна, воровство в разных отраслях доходит до 80%, и, судя по всему, нет планов остановиться. От этого в ужасе даже американцы. Именно поэтому – НАБУ. Всё только поэтому. И пока одни воюют (в широком смысле), а другие воруют (в широком смысле), реальных перемен к лучшему не жди.
Никакой отдельной борьбы с коррупцией в природе не существует. Это та же война за Украину, это всё напрямую связано, мы же не дурачки. Фронт против коррупции – это такой же фронт. А борцы против этой борьбы – это такой же враг, только у нас в тылу. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей. Мне кажется, это абсолютно всё уже понимают. А кто не понимает, таким жизнь, персонально каждому, объяснит.
Источник ukr-biz.
Теги: Донбасс, война, деньги, воровство
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