Песков: Украина важна для России

19.03.2017 16:40

Россия готова восстановить отношения с Киевом, так как межгосударственные и экономические связи с Украиной важны для Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что Украина важна для России в плане межгосударственных, гуманитарных и экономических отношений.

"Никаких предубеждений в отношении украинцев не было и нет и, я надеюсь, не будет", – сказал Песков.

Также он считает, что как только в Украине спадет эмоциональный накал, между Киевом и Моквой снова могут наладиться отношения.

На днях Песков заявлял, что в Кремле надеются, что Украина рано или поздно согласится с оккупацией Россией Крыма. Он очередной раз напомнил о так называемом "референдуме", который был организован на полуострове после ввода туда российских войск.

Источник segodnya.ua