Под Киевом произошло жуткое ДТП с фурой, есть погибшие

19.03.2017 17:01

На Одесской трассе под Киевом легковой автомобиль въехал в фуру, в результате чего два человека погибло, еще двое пострадали. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Инцидент случился 19 марта: водитель Volkswagen не справился с управлением и на высокой скорости выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовой автомобиль. От силы удара фрагменты машины разлетелись вокруг и повредили автомобили Renault и Chevrolet. Водитель и девушка-пассажир погибли на месте аварии, другой пассажир с водителем Chevrolet были госпитализированы с множественными травмами. В сети появились фото с места ДТП.