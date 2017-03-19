Под Николаевом начали строить бригадный лагерь. На проект выделено 370 миллионов гривен

19.03.2017 18:20

В Николаевской области на полигоне "Широкий Лан" началось строительство бригадного лагеря стоимостью 370 миллионов гривен. Об этом сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook в воскресенье, 19 марта.

По его словам, никогда на один объект в рамках одного года не выделялись деньги подобных масштабов. На полигоне будет 11 казарм, здание столовой с пищеблоком, медицинский центр и штаб.

"А в казарме личного состава, которая рассчитана на проживание двух рот, будет спальное помещение, спальное помещение офицеров, туалеты-умывальники, душевые, постирочно-сушильная и комната отдыха личного состава", – добавил Бирюков.

Строительство должно быть закончено до конца этого года. "Отчет министру обороны – еженедельно", – добавил советник президента.

Источник korrespondent.net