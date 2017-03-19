Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Под Николаевом начали строить бригадный лагерь. На проект выделено 370 миллионов гривен

19.03.2017 18:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Под Николаевом начали строить бригадный лагерь. На проект выделено 370 миллионов гривен

В Николаевской области на полигоне "Широкий Лан" началось строительство бригадного лагеря стоимостью 370 миллионов гривен. Об этом сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook в воскресенье, 19 марта.

По его словам, никогда на один объект в рамках одного года не выделялись деньги подобных масштабов. На полигоне будет 11 казарм, здание столовой с пищеблоком, медицинский центр и штаб.

"А в казарме личного состава, которая рассчитана на проживание двух рот, будет спальное помещение, спальное помещение офицеров, туалеты-умывальники, душевые, постирочно-сушильная и комната отдыха личного состава", – добавил Бирюков.

Строительство должно быть закончено до конца этого года. "Отчет министру обороны – еженедельно", – добавил советник президента.

Источник korrespondent.net



Теги: Украина, Донбасс, Николаев, строительство, полигон, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх