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Скандал в украинской школе: завуч обрезала волосы девочке-сироте на уроке. ВИДЕО

19.03.2017 20:32
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Скандал в украинской школе: завуч обрезала волосы девочке-сироте на уроке. ВИДЕО

Ирина Танасиенко, завуч Конотопской специализированной школы №3, отрезала школьнице-сироте Диане Московских волосы прямо на уроке.
Об этом пишет "Спецкор".
Завучу не понравилась "неопрятная прическа" ученицы. По ее словам, девочке неоднократно делали замечания по поводу прически и одежды. Все же, перед Дианой Ирине Танасиенко пришлось извиниться. Впрочем, учительский коллектив поддержал педагога и выступил против ее увольнения.
На следующий день после инцидента завуча уволили, не дождавшись окончательных результатов специальной комиссии отдела образования Конотопа.
Не смотря на это, по данному факту создана и работает специальная комиссия.
Девушка растет без родителей, ее воспитывает бабушка.

 

Источник from-ua



Теги: Донбасс, Конотоп, школа, волосы, сирота
 
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