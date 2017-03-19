Скандал в украинской школе: завуч обрезала волосы девочке-сироте на уроке. ВИДЕО

19.03.2017 20:32

Ирина Танасиенко, завуч Конотопской специализированной школы №3, отрезала школьнице-сироте Диане Московских волосы прямо на уроке.

Об этом пишет "Спецкор".

Завучу не понравилась "неопрятная прическа" ученицы. По ее словам, девочке неоднократно делали замечания по поводу прически и одежды. Все же, перед Дианой Ирине Танасиенко пришлось извиниться. Впрочем, учительский коллектив поддержал педагога и выступил против ее увольнения.

На следующий день после инцидента завуча уволили, не дождавшись окончательных результатов специальной комиссии отдела образования Конотопа.

Не смотря на это, по данному факту создана и работает специальная комиссия.

Девушка растет без родителей, ее воспитывает бабушка.

Источник from-ua