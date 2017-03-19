Стало известно, во сколько обошлось украинцам содержание автопарка Кабмина

19.03.2017 19:47

На содержание автопарка Кабинета министров Украины в 2016 году было потрачено 32 миллиона 754 тысячи гривен. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ответ Кабмина по запросу "Українських новин".

На балансе автопарка правительства находится 117 автомобилей 1982-2008 годов выпуска.

В частности, среди них: автомобили Ford Econoline — 1, KIA Besta — 1, Renault Trafic — 1, Toyota Coaster — 1, Volkswagen Sharan — 1, "Борекс" (экскаватор) — 1, УАЗ — 1, Д566А (снегопогрузчик) — 1, МПУ1 (снегопогрузчик) — 1, ЛАЗ — 1, Volkswagen Bora — 2, Renault Kangoo — 3, Toyota Land Cruiser — 3, Volkswagen Phaeton — 3, Volkswagen Jetta — 4, Volkswagen Transporter — 4, "Богдан" — 4, ЗИЛ — 5, КамАЗ — 6, ГАЗ — 11, Volkswagen Passat — 19, Mercedes-Benz — 21 и Skoda Octavia — 22.

В документе отмечается, что закрепление автомобилей автопредприятия за конкретными должностными лицами не осуществляется.