В Днепре в автокатастрофе погиб депутат

19.03.2017 14:00

Вчера в Днепре в автокатастрофе погиб депутат районного совета города Денис Назаренко. Информацию об этом официально подтвердили власти.

В момент автокатастрофы кроме 24-летнего политика в машине находились еще две пассажирки, которые вследствии полученных ран и ушибов погибли на месте.

Журналисты смогли выяснить, что трагедия случилась на Сичеславской Набережной города - автомобиль депутата вылетел на обочину дорожного полотна и врезался в опору линии электропередач.

Трое людей погибли сразу после столкновения, а один из пассажиров в тяжелом состоянии был доставлен в местную реанимацию.

Источник dialog.ua