«Чиновник ЛНР» решил помочь СБУ — фото

20.03.2017 14:38

В середине марта этого года еще один чиновник террористической организации «ЛНР»добровольно отказался от деятельности в пользу оккупантов

Как передает Politeka со ссылкой на пресс-службу СБУ об этом стало известно 20 марта.

С июля 2015 мужчина занимал должность инспектора ветеринарной медицины в ОРЛО и обеспечивал «продовольственную безопасность» псевдореспублики.

«В его обязанности, в частности, входил контроль за работой продовольственных предприятий и продукции животного происхождения на границе с Россией, предоставления различных разрешений в сфере ветеринарной медицины и торговли продуктами питания, платных услуг, налоги с которых шли в бюджет так называемой «ЛНР»», — отметили в СБУ.

Однако, формы и методы работы так называемого «руководства» ОРЛО оказались для него неприемлемыми. Дождавшись удобного случая, он выехал на подконтрольную Украины территорию и решил воспользоваться Программой Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома».

Сейчас он дает показания о своей деятельности и активно сотрудничает со следствием.

Фото: СБУ.