Депутат рассказал о возможном компромиссе между блокадниками и властью — видео

20.03.2017 10:15

Компромисс между блокадниками оккупированного Донбасса и властью Украины может быть только один

Такое мнение в эксклюзивном интервью Politeka озвучил народный депутат VII созыва, депутат Киевсовета от Всеукраинского объединения «Свобода» Игорь Мирошниченко.

«Компромисс между ними может быть только один – необходимо принять в ВР закон об оккупированных территориях, ряд законопроектов о приостановлении дипломатических отношений с Россией», — заявил депутат.

По его мнению, нужно остановить любые взаимоотношения с оккупированными территориями до тех пор, пока их не освободят, и прекратить финансировать не только террористов, но и людей, которые находятся в ОРДЛО.

«Ведь они не рассчитываются с нами за электричество и воду. То же касается и Крыма», — добавил Мирошниченко.

Отметим также, депутат считает, что решение СНБО о прекращении транспортного сообщения с ОРДЛО сегодня является запоздалым и вряд ли будет выполняться.

Полное интервью можно почитать здесь.