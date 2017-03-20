Еще один Сбербанк «спрятали» за бетонной стеной — фото

20.03.2017 19:00

Активисты заблокировали работу еще одного отделения российского Сбербанка – на этот раз в Краматорске

Как передает Politeka, об этом сообщил Национальный Корпус.

Почти весь фасад заклеили наклейками. Также активисты соорудили бетонную стену, которая, как они планируют, должна навсегда прекратить работу банка.

Напомним, накануне активисты забетонировали отделение в Тернополе. Молодые люди в масках закрасили окна здания баллончиками, обклеили афишами, а также замуровывали бетонными кирпичами.

В Днепре под стенами заблокированного Сбербанка прошел необычный тренинг. Всех желающих учили оказывать первую медицинскую помощь. К примеру, инструкторы рассказали, как правильно оказывать домедицинскую помощь и вести себя в чрезвычайных ситуациях.