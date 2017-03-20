Европейская делегация в Крыму: названы имена всех прибывших

20.03.2017 10:02

РИА Новости озвучили имена всех европейцев, которые приехали в аннексированный Крым в составе делегации 19 марта, информирует replyua.net.



Как стало известно, Крым посетили Ярослав Голик, депутат парламента Чехии, Срджа Трифкович, профессор Баня-Лукского университета, Александр Шешель, член президиума «Сербской радикальной партии», Дубравко Боич и Милован Боич, депутаты от «Сербской радикальной партии». Более того, в состав делегации, которая пробудет в Крыму до 21 марта, должны войти несколько депутатов, в том числе из стран Прибалтики и из Великобритании. Также на полуострове ожидают прибытия нескольких политиков из Украины, Кыргызстана и Бразилии. Между тем, сайт «Миротворец» накануне сообщил о том, что Александр Шешель, который сейчас находится в Крыму, в 2003 году был фигурантом громкого дела.



Международный трибунал ООН по бывшей Югославии выдвинул Шешелю обвинения в руководстве и финансировании добровольческих сербских формирований и разжигании межнациональной розни в начале 1990-х годов. Ранее Служба безопасности Украины подтвердила информацию о визите европейских политиков в аннексированный Крым.