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«Евровидение-2017»: Украина приняла окончательное решение по Самойловой

20.03.2017 09:50
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«Евровидение-2017»: Украина приняла окончательное решение по Самойловой

Российская певица Юлия Самойлова выступит на международном песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве. Об этом сообщает Первый канал, передает Корреспондент.

"К концу недели пришло официальное подтверждение, что российской делегации не запретят въезд в Киев, а значит, Европа услышит эту песню и узнает историю жизни Юлии Самойловой", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, российская конкурсантка на Евровидение-2017 Юлия Самойлова выступала в аннексированном Крыму. Из-за этого украинские власти могут запретить ей выступать на Евровидении. СБУ начало проверку.

МИД Украины прямо заявил, что возможный приезд Самойловой в Киев – провокация.

В свою очередь Юлия Самойлова не понимает, из-за чего начался такой переполох, по ее словам, это смешно.

 

Источник: from-ua.com



Теги: Россия, Донбасс, Евровидение, певица
 
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