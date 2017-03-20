Эксперт рассказал, как «хитро» Альфа-банк и Форвард Банк избежали санкций

20.03.2017 16:12

Несмотря на санкции, которые президент Украины Петр Порошенко ввел против банков с российским капиталом, некоторые из них продолжают спокойно работать

Об этом Politeka рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Альфа-банк и Форвард Банк, по документам у нас вообще считаются израильскими банками. Грубо говоря, можно сказать, что они замаскировались», — отметил экономист

В то же время Охрименко подчеркнул, что подобная ситуация может быть «хитростью НБУ».

«Это, можно сказать, хитрость НБУ. Вопрос «договаривались ли они с властью» — уже отдельный. Это уже нужно спрашивать у Гонтаревой», — уточнил он.

Напомним, на территории Украины сейчас работают семь банков с российским капиталом. Серди них: банки Сбербанка — «Сбербанк Украина» и «ВиЭс банк»; группа ВТБ – «ВТБ банк» и «БМ-банк»; Проминвестбанк; Альфа-банк и банк Forward (акционером которого является банк «Русский стандарт» — ред.).

Как ранее писала Politeka, президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» в отношении ряда юридических лиц.

Санкции сроком на один год будут применены к ПАТ «Сбербанк, ПАТ «ВіЕс Банк», ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ПАО «ВТБ БАНК», ПАО «БМ БАНК» в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.