Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Кабмин придумал новую формулу оплаты за отопление

20.03.2017 17:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кабмин придумал новую формулу оплаты за отопление

Правительство утвердило новую формулу расчета оплаты за теплоснабжение для потребителей, у которых нет приборов для учета тепловой энергии

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на правительственный портал.

Согласно постановлению № 156, принятые изменения позволят создать объективные условия для начисления потребителям без счетчиков оплаты за услугу теплоснабжения в зависимости от температуры наружного воздуха и фактического периода, за который предоставлялась услуга.

«Сумма оплаты будет варьироваться в зависимости от погодных условий и месяца отопительного сезона: в теплые месяца сумма оплаты будет меньше, чем в холодные», — отмечает правительственный портал.

Такое решение было принято, как информирует сайт правительства, чтобы избежать неоднозначной трактовки норм предприятиями-производителями или исполнителями услуг по централизованному отоплению.

Напомним, как ранее писала Politeka, количество людей, получающих субсидии, планируют уменьшить со следующего года.



Теги: Донбасс, отопление, Кабмин, оплата
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх