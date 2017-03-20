Кабмин придумал новую формулу оплаты за отопление

20.03.2017 17:58

Правительство утвердило новую формулу расчета оплаты за теплоснабжение для потребителей, у которых нет приборов для учета тепловой энергии

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на правительственный портал.

Согласно постановлению № 156, принятые изменения позволят создать объективные условия для начисления потребителям без счетчиков оплаты за услугу теплоснабжения в зависимости от температуры наружного воздуха и фактического периода, за который предоставлялась услуга.

«Сумма оплаты будет варьироваться в зависимости от погодных условий и месяца отопительного сезона: в теплые месяца сумма оплаты будет меньше, чем в холодные», — отмечает правительственный портал.

Такое решение было принято, как информирует сайт правительства, чтобы избежать неоднозначной трактовки норм предприятиями-производителями или исполнителями услуг по централизованному отоплению.

Напомним, как ранее писала Politeka, количество людей, получающих субсидии, планируют уменьшить со следующего года.