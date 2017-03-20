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Как США «отфутболили» решение проблемы Донбасса на Германию
США фактически "отфутболили" решение проблемы Донбасса на Германию — Трамп перевел всю ответственность за "Минск" на нынешних участников "нормандского формата", а Америка осталась как бы ни при чем, считает политэксперт Дмитрий Корнейчук, пишет РИА Новости Украина.
Комментируя недавнюю встречу президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель, эксперт отмечает, что переговоры закончились без особого успеха в украинском вопросе.
"И дело даже не в том, что Трамп отказался пожимать Меркель руку. То есть — был раздражен прессингом немецкого канцлера. Меркель после встречи в очередной раз заявила, что необходимо выполнять Минские договоренности. А вот Трамп высоко оценил участие в Германии и Франции в Минском процессе. И сказал, что надо искать мирное решение в Украине.
Иными словами, перевел всю ответственность за "Минск" на нынешних участников нормандского формата. А США — якобы не при чем. Это такой публичный ответ на призыв Габриеля-Лаврова к Трампу стать одним из участников мирного процесса. И ответ на аналогичный призыв Украины», - отмечает аналитик.
«Итак, что мы видим в итоге? 1) США не хотят официально влазить в ситуацию на Донбассе. В принципе, Трампа можно понять. Ведь стоит ему начать искать некий компромисс с Путиным — как подтвердится его ярлык "агента Кремля". Кроме того, мирный процесс на Донбассе теперь не ложится в стратегию "ястреба", которую выбрал Трамп, чтобы удержаться при власти 2) США готовы оказывать только кулуарное давление на Киев. Но для выполнения ли "Минска" — непонятно», - добавляет Корнейчук.
По словам собеседника издания, во время неофициальной блокады от Вашингтона поступил ряд сигналов, в которых американская сторона высказывала недовольство бездействием власти.
«И по дипломатическим каналам, и через "дело Насирова". Но сейчас, когда Киев ввел официальную блокаду, Вашингтон ограничился высказыванием: надо решать вопрос на Донбассе мирно и с сохранением территориальной целостности Украины. И все. Что в итоге? США "отфутболили" решение проблемы Донбасса на Германию. Мол, вот вы и ищите компромисс между Киевом и Москвой. Но в силах ли это сделать Меркель, которая надеялась на помощь Трампа? Москва требует начать выполнять "Минск", тогда готова возвращать украинский бизнес, который сейчас как рычаг для давления. Киев требует отдать украинские предприятия на Донбассе. Но не хочет выполнять "Минск" в его нынешнем виде. И есть Меркель, которая пытается найти выход из этого тупика. Пока — без особого успеха", — отмечает Корнейчук.
Источник: from-ua.com
Теги: США, Донбасс, Германия, проблемы
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