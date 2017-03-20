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МВФ снова отложил транш: что будет с долларом
По словам экспертов, если не будет политических катаклизмов, доллар будет по 28 грн
Выделение очередного транша МВФ Украине снова отложено на неопределенное время. Вчера этот вопрос, назначенный к рассмотрению на 20 марта, исчез из повестки дня заседания совета директоров Фонда. Финаналитики говорят о неком форс-мажоре. Тем временем гривня за последние дни снова начала "ползуче" слабеть, подешевев за неделю к доллару в среднем на 10 коп., или до 27,1 грн/$ в наличной продаже. "Сегодня" выяснила, почему МВФ отложил "украинский вопрос" и что может произойти с курсом гривни до лета.
ТРАНШ. На сайте МВФ повестка дня расписана до 24 марта, и вопроса Украины в ней нет, хотя еще пару дней назад был. Министр финансов Украины Александр Данилюк объяснил это техническими причинами. "Перенос сроков вызван исключительно потребностью в уточнении расчетов экономических последствий от мер, принимаемых Украиной в ответ на блокаду, захватом украинских предприятий на неподконтрольных территориях, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях", — сказал Данилюк. По его словам, консультации с МВФ завершатся в короткие сроки. Эксперты озвучивают и другие поводы. Так, управляющий директор комбанка Игорь Львов говорит, что блокада — действительно форс-мажор, который требует пересчета макропоказателей. "Необходимо время для внесения корректив в показатели бюджета, после чего транш ($1—1,5 млрд) дадут, — считает Львов. — Но возможна и другая причина: власть не определилась, начнется ли с 2018-го пенсреформа, на которой настаивает МВФ".
Президент Украналитцентра Александр Охрименко связывает отсрочку выдачи нам кредита со встречей между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель: "С точки зрения экономики у МВФ возражений нет, но вмешалась политика. Это имиджевый кредит, который нашим властям нужен как демонстрация успехов".
ДОЛЛАР. Оба финаналитика говорят, что отсутствие транша не сильно, но влияет на курс гривни. Причина ослабления курса в том, что сейчас гривня дороже, чем должна быть "по плану", поэтому ее опускают. "В меморандуме с МВФ записан среднегодовой безналичный курс 27,2 грн/$, сейчас на межбанке курс 26,9, потому что из-за роста в январе промпроизводства на 6%,в страну сейчас поступает больше валюты, — говорит Львов. — Нацбанк начал ее активно скупать в резервы, отчего курс доллара пошел вверх. К лету ожидается 27,1—27,2 грн/$ на межбанке, или до 28 грн в обменниках".
Охрименко утверждает, что Нацбанк, удешевляя гривню, "помогает" Кабмину наполнить бюджет. "В этом году традиционной летней девальвации доллара может не быть, наоборот, он постепенно продолжит укрепляться, — говорит Охрименко. — Сейчас на межбанке избыток валюты, но предложение снижается, и уже в апреле может возникнуть дефицит. Наиболее вероятный курс до лета — 28 грн/$, если не будет политических катаклизмов, например подготовки к досрочным выборам Рады. Иначе возможен скачок и до 30 грн/$".
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, доллар, МВФ
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