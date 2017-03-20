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ООН: только 3% жителей оккупации воюют или работают в нелегальных копанках
Около 3,2% населения временно неподконтрольной территории Украины прибегает к рискованным видам деятельности: незаконная добыча угля или вступление в вооруженные группы, чтобы обеспечить себе средства существования. Об этом говорится в XVII Докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации с правами человека в Украине, подготовленным по результатам работы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, пишут "Новости Донбасса".
«Особенно страдают от ограничений на оказание гуманитарной помощи переселенцы и люди, живущие вблизи линии соприкосновения и на неподконтрольной территории. Из-за незначительного присутствия гуманитарных организаций и переселенцы, живущие в сельской местности, испытывают намного более серьезные трудности, нежели живущие в городах», - говорится в докладе.
Отмечается, что из-за ограничения доступа сотрудников гуманитарных организаций в определенные места и невозможности проведения ими работ по разминированию жители территорий, которые пострадали от конфликта, не могут вести фермерскую и сельскохозяйственную деятельность вследствие большого количества неразорвавшихся боеприпасов, а также постоянной опасности обстрелов и снайперского огня. Некоторые жители при ведении такой деятельности получили ранения.
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Донбасс, война, ООН, ДНР, ЛНР, АТО
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