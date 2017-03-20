Перестрелка в киевском санатории: подробности ЧП

20.03.2017 18:47

В Киеве на территории санатория в Пуще-Водице произошел конфликт со стрельбой

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на отдел коммуникации Главного управления Нацполиции.

По информациии, в Оболонское управление полиции сообщили, что на территории санатория на улице Курортной неизвестные совершают хулиганские действия.

Как выяснили правоохранители на месте происшествия, конфликт произошел между проживающими в санатории людьм и представителем владельца оздоровительного учреждения.

Во время инцидента в ход пошли пиротехнические средства, а один из курортников сделал предупредительный выстрел в воздух.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, по факту случившегося открыто уголовное производство по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как ранее писала Politeka, стали известны новые подробности инцидента со стрельбой на белорусско-украинской границе