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Песков рассказал о замене Самойловой на Евровидении

20.03.2017 14:20
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Песков рассказал о замене Самойловой на Евровидении

Стало известно, заменят ли участницу Евровидения от России Юлию Самойлову

Как сообщает Politeka со ссылкой на RT, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что этот вариант невозможен.

«Мне неизвестно о решении наших организаторов, но, насколько я понимаю, такой опции, как замена, не существует», — пояснил Песков.

Таким образом, он ответил на вопрос «могут ли заменить Юлию Самойлову в том случае, если ей откажут во въезде в Украину».

Напомним, что кандитату России на Евровидение Самойловой могут запретить въезд в Украину из-за выступлений в оккупированном Крыму. Выяснилось, что певица посещала оккупированный полустров в 2015 году.

Как считает глава СБУ Василий Грыцак, если человек нарушил украинский закон, а именно пересекал границу Крыма в неустановленный способ, тогда к нему должны применяться меры такие же, как и ко всем.



Теги: Россия, Донбасс, Евровидение, певица
 
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