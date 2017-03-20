Порошенко срочно вызвал глав фракций Рады «на ковер»

20.03.2017 20:27

Глава украинского государства Петр Порошенко сегодня вечером встретится с лидерами парламентских фракций и групп

Как передает Politeka, об этом журналистам сообщил народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко.

По информации источников в окружении президента, Порошенко намерен обсудить с нардепами ситуацию, которая возникла вокруг транша МВФ.

«Я думаю президент все скажет о тех, кто начал блокаду», — заявил один из людей президента.

Напомним, ранее стало известно, что совет директоров Международного валютного фонда отложил обсуждение вопроса о выделении Украине четвертого транша, чтобы оценить «последние события» в стране.

Позже в МВФ сообщили, что вопрос очередного транша отложен из-за транспортной блокады ОРДЛО со стороны Украины.

Источник: Украинская Правда