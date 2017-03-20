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Российские банки «сворачиваются»: чего ждать украинским вкладчикам
В Украине банки с российским госкапиталом сконцентрировали 21 млрд гривен вкладчиков
Как пишет Politeka, об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в эфире одного из украинских телеканалов.
В случае необходимости Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сможет компенсировать украинцам 8,5 млрд гривен из общей суммы депозитных средств.
В то же время, по ее словам, украинцам не стоит опасаться, что вклады не будут возвращены, поскольку общий кредитный портфель российских банков в Украине, против которых введены санкции, в два раза превышает обязательства перед клиентами.
Кроме того, как утверждает чиновница, финучреждения докапитализированы и имеют достаточно активов, в том числе и ликвидных. Также она подчеркнула, что из-за ограничительных мер российские банки не смогут вывести средства из Украины.
Напомним, 15 марта Нацбанк составил «черный список» банков с россгоскапиталом и рекомендовал СНБО применить к ним санкции.
Ограничения касаются: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВиЭс Банк», ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ПАО «ВТБ Банк» и ПАО «БМ Банк».
Президент Украины Петр Порошенко утвердил эти санкции 16 марта.
Санкции будут действовать в течение года.
Теги: Донбасс, банк, Сбербанк
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