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Синоптик рассказала, когда нужно ждать прихода настоящей весны

20.03.2017 11:10
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Синоптик рассказала, когда нужно ждать прихода настоящей весны

21 марта в Украину придет теплый циклон, и уже через сутки на всей территории страны установится комфортная и по-весеннему теплая погода. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, первыми приход настоящей весны почувствуют жители западных областей.

Там потеплеет 21 марта, а уже в среду теплая погода распространится по всем украинским областям. 23 марта во всех регионах установится комфортная для конца этого месяца температура, и столбик термометра будет подниматься до 10-18 градусов со знаком плюс в дневные часы, однако в восточных регионах будет немного холоднее. Как уверяет Диденко, уже к концу текущей недели можно будет смело выходить на длительные прогулки и даже позволить себе посидеть на лавочке в парке – погода позволит длительное время находиться на свежем воздухе. 

Сегодня в Украине сохранится прохладная и ненастная погода. Во многих областях пройдут дожди, не исключен и мокрый снег, днем будет около 6-8 градусов, но уже во вторник ситуация начнет меняться, отметила Наталья Диденко. 



Теги: Донбасс, погода, тепло, весна
 
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