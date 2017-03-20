Синоптик рассказала, когда нужно ждать прихода настоящей весны

20.03.2017 11:10

21 марта в Украину придет теплый циклон, и уже через сутки на всей территории страны установится комфортная и по-весеннему теплая погода. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, первыми приход настоящей весны почувствуют жители западных областей.



Там потеплеет 21 марта, а уже в среду теплая погода распространится по всем украинским областям. 23 марта во всех регионах установится комфортная для конца этого месяца температура, и столбик термометра будет подниматься до 10-18 градусов со знаком плюс в дневные часы, однако в восточных регионах будет немного холоднее. Как уверяет Диденко, уже к концу текущей недели можно будет смело выходить на длительные прогулки и даже позволить себе посидеть на лавочке в парке – погода позволит длительное время находиться на свежем воздухе.



Сегодня в Украине сохранится прохладная и ненастная погода. Во многих областях пройдут дожди, не исключен и мокрый снег, днем будет около 6-8 градусов, но уже во вторник ситуация начнет меняться, отметила Наталья Диденко.